PC E PM COMBATEM O TRÁFICO DE DROGAS NA BARRA DOS COQUEIROS

04/02/19 - 08:12:22

Desde as primeiras horas desta segunda-feira, 4, policiais civis da Barra dos Coqueiros, em parceria com a Coordenadoria da Polícia Civil da Capital (Copcal) e Polícia Militar, estão realizando uma operação para cumprir mandados de busca e apreensão no condomínio Marcelo Déda.

Segundo as primeiras informações da delegada Danielle Garcia, pessoas foram transferidas do Canal do Guaxinim e do Rio das Canas para esse novo condomínio. O que gerou, com o tempo, uma disputa pelo tráfico de drogas na região. Os traficantes então tomam os imóveis dos proprietários e alugam para terceiros.

A Polícia Civil recebeu a denúncia, iniciou as investigações e nesta segunda colocou em prática a operação, que permanece em andamento.

Foram presos nessa operação José Ribeiro e José Nildo de Jesus.

Com informações da Ascom SSP

Foto radialista Alex Carvalho