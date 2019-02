Cantor e compositor Thiago Sol lança novo CD ‘Vai dar praia’ em Aracaju

04/02/19 - 05:12:22

O cantor e compositor Thiago Sol vai fazer o lançamento do seu novo CD ‘Vai dar praia’ durante um show especial a partir das 21h deste sábado (9) no Vila Comadre em Aracaju

“Acabo de gravar o disco e está muito bonito com a energia deste verão. O CD está repleto de energias positivas com músicas alto astral com uma mistura de ritmos na levada do axé mesclando com reggae e sertanejo. O show do lançamento está imperdível com um repertório muito dançante. Vamos curtir a estação mais quente e animada do ano. Quero contar com a presença de todos e vamos nos divertir muito”, convida o músico.

O CD ‘Vai dar para’ conta com 18 faixas, sendo 15 hits com os sucessos do momento e 3 canções inéditas com autoria de Thiago Sol. “As músicas que vão ficar na boca da galera são: ‘Vai da praia’, ‘Eu tô aqui’ e ‘Baby Iloveyou’. Todas são bem animadas e tenho certeza que todos vão gostar”, vibra.

O CD já está disponível no Youtube e também no site ‘Sua Musica’. O Vila Comadre fica localizado na Rua Jasiel de Brito Cortes, 540, no Bairro Jabotiana. Outras informações através do número (79) 9 99908-2202.

Por Fredson Navarro