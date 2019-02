CENTRO MÉDICO DIZ QUE VÍDEO DE JEGUE EM UPA É FAKE NEWS

04/02/19 - 10:40:32

O Centro Médico do Trabalhador, responsável pela gestão da Unidade de Pronto atendimento “Nestor Piva” esclarece que o vídeo que circula nas redes sociais com a presença de um animal nas dependências da unidade é fake news.

Utilizado apenas com o intuito de querer macular as ações desenvolvidas pela nova direção, que em menos de um mês de gestão já melhorou a qualidade no atendimento e na prestação dos serviços a população aracajuana.

Assessoria de comunicação