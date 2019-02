EDVALDO PARTICIPA DA POSSE DOS NOVOS VEREADORES NA CMA

04/02/19 - 14:12:37

O prefeito Edvaldo Nogueira participou da posse dos novos vereadores Zé Valter (PSD) e Adriano Souza Santana, o Cabo Didi (Rede), na manhã desta segunda-feira, 4, ocorrida no Plenário da Câmara Municipal de Aracaju. Os parlamentares assumiram as vagas de Kitty Lima (Rede) e Iran Barbosa (PT), eleitos deputados estaduais e empossados na Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese) na última sexta-feira, 1º.

“É um momento de muita significação e alegria. Para os novos vereadores, que assumem posições de destaque na política, para a população aracajuana, que votou nos dois vereadores e vê seus candidatos assumirem o cargo, também para essa Casa e para a Prefeitura, porque passam a ter dois novos representantes comprometidos, éticos e com objetivos bem estabelecidos. Saúdo a esses dois homens extraordinários, que, com certeza, vão colaborar de forma significativa para os avanços da cidade”, destacou o prefeito Edvaldo Nogueira.

Em seu discurso, o gestor municipal lembrou-se de quando esteve na Câmara, por duas vezes, como vereador, e enfatizou a relevância do cargo no processo de construção de uma cidade melhor. “É o vereador que está presente nas comunidades, que sente os anseios e as agruras, é ele que debate ideias, dificuldades e que aprova as políticas que nós, do Executivo, tocamos adiante. Recordo-me com carinho das experiências que tive aqui porque foram elas que me fizeram ser o político que sou hoje. Tenho muito orgulho de ter tido dois mandatos e acredito que todo político que almeja ser presidente, governador, senador e prefeito, deve passar por essa Casa”, salientou.

Expectativa

Já empossado, o vereador Zé Valter afirmou estar preparado para assumir o cargo e enfatizou que seu mandato “terá como norte a implantação de ações voltadas ao resgate das pessoas”. “A expectativa é grande, mas buscarei honrar com a confiança que me foi depositada. Nossa sociedade enfrenta uma grave crise econômica e, principalmente, moral. A corrupção é uma doença que causa inquietude e desperta nas pessoas o sentimento de desconfiança. É preciso resgatar a fé das pessoas e isso só será possível com políticos que assumam posturas éticas e cidadãs. É assim que buscarei fazer a política”, garantiu.

De mesmo modo, o vereador Cabo Didi destacou que levará para o Legislativo sua vasta experiência em trabalhos de socialização e prevenção às drogas. “Como policial, trabalhei próximo às pessoas, nas ruas, e trago toda a experiência adquirida nos longos anos de atuação. Após alguns anos de luta transformo um sonho em realidade e estarei sintonizado com os demais 23 vereadores para trabalhar pela população, que não tolera mais o discurso antigo da política e que clama por mudanças”, salientou.

Natural de Aracaju, Adriano Souza Santana, popularmente conhecido como Cabo Didi, é policial militar há 20 anos. Ele assume a vaga deixada na Casa Legislativa por Kitty Lima, que assumiu a cadeira na Alese como deputada estadual. Já José Valter Rodrigues dos Santos nasceu na cidade serrana de Itabaiana e é profissional liberal aposentado. Ele ocupou a cadeira do, agora, deputado estadual, Iran Barbosa.

AAN

Foto: Marcelle Cristinne/ PMA