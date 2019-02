Fevereiro é o mês da Carreira na Faculdade Estácio

04/02/19 - 10:27:21

Nesta 1ª quinzena de fevereiro, a Estácio – um dos maiores e mais respeitados grupos do setor educacional do Brasil e que atua há 48 anos no segmento de Ensino Superior – disponibilizará palestras online gratuitas para estudantes de todo o Brasil sobre emprego, empreendedorismo e o novo mercado de trabalho.

“Essas palestras, todas gratuitas, têm como objetivo oferecer aos estudantes e visitantes, assuntos que estão em voga no campo profissional. Por meio delas, os alunos vão assistir conteúdos atuais, que estão modificando o mercado de trabalho e criando novas formas de se ver o emprego”, comenta Liliana Sebusiani, gerente de Empregabilidade da Estácio.

Confira abaixo a programação completa e os links de inscrição:

Dia 05/02/2019 às 17h

Tema: Como ser protagonista da sua carreira usando os seus pontos fortes?

Palestrante: Ana Paula Alfredo – Mestre em Administração de Empresas, com foco em RH e Organizações, pela PUC-RJ e sólida formação em Marketing e Negócios, aprimorada com cursos no Brasil e no exterior, incluindo Harvard Business School, Disney University e Programa internacional da Novartis, coordenado por Jean-Claude Larreché, INSEAD.

Inscrição: https://estac.io/ProtagonistaDaSuaCarreira

Dia: 06/02/2019 às 17h

Tema: Sua carreira e o futuro: você protagonista.

Palestrante: Natalie Nitz – Psicóloga formada pela UFF, Pós-Graduada em Gestão pela Qualidade total na escola de engenharia da UFF. Certificada em Professional e Personal Coach pela sociedade Latino Americana de Coaching. Analista Comportamental em ferramentas de Assessment DISC e Predicted Index.

Inscrição: https://estac.io/CarreiraeFuturo

Dia: 07/02/2019 às 17h

Tema: Sucesso profissional: por onde começar?

Palestrante: Sabina Augras – Co-fundadora da Cmov. Formada em Psicologia pela PUC-RJ, com MBA em RH e formação SixSigma-Blackbelt, tem mais de 20 anos de liderança na área de Recursos Humanos, Planejamento Estratégico e Sistema de Gestão. Trabalhou em empresas como Vale, Tim, Sony BMG, Whirlpoll e no Governo do Estado do Rio de Janeiro.

Inscrição: https://estac.io/SucessoProfissional

Dia: 11/02/2019 às 17h

Tema: Oportunidades de intercâmbio pela Estácio.

Palestrante: Bruno Rezende – Advogado formado pela Uni-Rio, mestre em Direito e Evolução Social pelo PPGD-UNESA, doutorando do PPGD-UNESA, Professor de Direito da UNESA e Assessor de Cooperação Internacional da Estácio.

Inscrição: https://estac.io/Internacionalizacao

Dia 12/02/2019 às 17h

Tema: Empreendedorismo de utopias

Palestrante: Marcella Maria – atua em diversos movimentos ligados à cidadania: Rede de Transformação Pública. Já foi Diretora do Comitê de Responsabilidade Social de Jovens da FIESP, representante como delegada do Estado de São Paulo na Conferência Nacional de Políticas Públicas para Juventude. Integrante do Conselho Curador da Fundação Dorina Nowill Para Cegos, membra do Conselho do MINHA SAMPA e atual Presidente do Conselho do Greenpeace Brasil.

Inscrição: https://estac.io/Utopias

Dia 13/02/2019 às 17h

Tema: Marketing social, sustentabilidade e propósito

Palestrante: Ricardo Rohloff – é sócio-diretor da Bambu, consultoria especializada em Marketing Relacionado às Causas e Gestão em Programas de Responsabilidade Social Empresarial e Sustentabilidade. Há 15 anos atuando nesse segmento como consultor para instituições e empresas nacionais e multinacionais de segmentos diversos como varejo, telecomunicações, químico, farmacêutico e de educação profissional, Ricardo Rohloff foi membro do Conselho de Responsabilidade Social do Sistema Firjan e Gerente Executivo de Responsabilidade Social do Sesc e Senac do Rio de Janeiro.

Inscrição: https://estac.io/MktSusteProposito

Após as transmissões, os interessados poderão assistir às palestras no Blog Estácio Carreiras (http://www.estaciocarreiras.com.br/blog).

Por Adiberto de Souza