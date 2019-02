HOMEM CONFIRMA QUE ESTEVE NO NESTOR PIVA E DIZ QUE JEGUINHA É “SUA MULHER”

04/02/19 - 16:51:46

Um vídeo mostrando um homem com uma “jegueinha” dentro da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) que circulou nas redes sociais neste domingo (03) chamou a atenção das pessoas e embora o Centro Médico do Trabalhador, responsável pela gestão da Unidade de Pronto atendimento “Nestor Piva”, em nota tenha dito que seria fake news, não é isso que diz o dono do animal, ao confirmar que esteve sim no hospital.

Na tarde desta segunda-feira (04) o repórter policial Sandoval Noticias conseguiu localizar o homem que se identificou como “Carlinho” e que aparece no vídeo, e ele confirma que esteve na unidade de saúde porque segundo ele “ela é minha esposa”, disse se referindo ao animal que estava a seu lado no momento em que foi gravado o vídeo. Ele diz ainda que teria procurado outra unidade hospitalar, inclusive um motel, onde ele foi fotografado tentando entrar.

A confirmação feita por “Carlinho” mostra a fragilidade na segurança no local, já que um animal esteve dentro da recepção do hospital, onde havia várias pessoas.

Os órgãos de proteção aos animais também deverão investigar o caso pois o animal pode estar sendo vitima de maus tratos.

Com informações e foto de Sandoval Noticias

Munir Darrage