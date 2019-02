INCÊNDIO ATINGE CASA E DEIXA CRIANÇA E DOIS ADULTOS FERIDOS

04/02/19 - 08:41:24

Um incêndio ocorrido na madrugada desta segunda-feira (04) deixou uma criança de seis anos e dois adultos gravemente feridos. As informações são de que o incêndio atingiu uma casa na rua 43 do Loteamento Paraíso do Sul, bairro Santa Maria, em Aracaju por volta das 3 horas.

A suspeita é que o incêndio tenha sido criminoso, já que populares encontraram um galão com combustível próximo à residência. O fogo atingiu a sala e um quarto da casa que ficaram destruídos.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou os primeiros atendimentos às vítimas e encaminhou para o Hospital de Urgência de Sergipe.