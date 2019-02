JOSÉ VALTER E CABO DIDI SERÃO EMPOSSADOS NA CMA NESTA SEGUNDA

04/02/19 - 07:32:20

A Câmara Municipal de Aracaju (CMA) passa a ter nova composição de parlamentares a partir de agora, por conta da eleição de 2018, que terminou com dois vereadores eleitos deputados estaduais.

Os suplentes Cabo Didi (Rede) e José Valter (PSD) assumem na manhã desta segunda-feira (04), os mandatos no Parlamento Municipal. A solenidade de posse acontecerá no Plenário da Casa Parlamentar.

Os dois parlamentares assumem as vagas deixadas por Kitty Lima (Rede) e Iran Barbosa (PT), eleitos deputados estaduais, e que foram empossados na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), no último dia primeiro de fevereiro.

Policial militar há 20 anos, Adriano Souza Santana, mais conhecido como Cabo Didi, citou que terá um mandato em prol da população aracajuana, defendo a prevenção ao uso de drogas. “Temos esperança de que conseguiremos, um dia, acordar as pessoas e os governos para que tenhamos uma política eficiente de combate às drogas. Nossos jovens precisam de atenção, afeto e proteção. É nosso dever, arregaçar as mangas e nos lançar à árdua tarefa de combate ao uso de drogas. E o Dia Internacional contra o Abuso e Tráfico Ilícito de Drogas é a oportunidade para isso”, alerta.

Nascido em Aracaju no dia 21 de março de 1978, o parlamentar é formado em Administração Pública pela Universidade Federal de Sergipe (UFS). Nos últimos 12 anos, desenvolve a função de PM, na Rádio Patrulha. Cabo Didi é fundador do projeto Fumaça Zero. Na sua segunda eleição, em 2016, obteve 1.953 votos, sendo o primeiro suplente do Partido Rede Sustentabilidade. Em 2014, foi candidato ao cargo de Deputado Federal, pela Rede.

Profissional liberal aposentado, José Valter afirma que buscará realizar todas as atividades inerentes ao cargo de vereador, além de promover ações e projetos que visem resgatar a dignidade das pessoas. “Um trabalho de inclusão social. É difícil pensarmos que pessoas são excluídas do meio social em razão das características físicas que possuem, como cor da pele, cor dos olhos, altura, peso e formação física. Já nascemos com essas características e não podemos, de certa forma, ser culpados por tê-las”, citou.

Natural da cidade serrana de Itabaiana, José Valter Rodrigues dos Santos nasceu no dia 30 de setembro de 1956. Em sua primeira eleição em 2016, obteve 2.041 votos, ficando como o primeiro suplente do Partido Social Democrático (PSD).

Da assessoria da CMA