POLÍCIA INVESTIGA O FEMINICÍDIO OCORRIDO NO MUNICÍPIO UMBAÚBA

04/02/19 - 13:21:29

O suspeito ainda está foragido

A Polícia Civil investiga o feminicídio que vitimou Laudilene Santos de Jesus, 36 anos, na madrugada do domingo, 3, no município de Umbaúba. O suspeito Michael Santos Bonfim, 29 anos, está foragido.

O delegado Paulo Cristiano, responsável pelas investigações sobre o caso, comentou: “Laudilene e Michael tinham um relacionamento recente. A vítima resolveu acabar a relação, mas Michael não aceitou e passou a fazer ameaças, que resultaram na morte de Laudilene.”

Segundo testemunhas, ambos estavam em uma festa, sendo que ela estava acompanhada de amigas e parentes. Quando a vítima resolveu ir embora, Michael a seguiu e no caminho desferiu vários golpes de faca, levando Laudilene ao óbito.

A vítima foi sepultada na manhã desta segunda-feira, 4. Parentes da vítima e testemunhas que estavam na festa estão sendo ouvidas durante esta manhã, na delegacia de Umbaúba

Já foi realizado o pedido da prisão preventiva de Michael e o inquérito instaurado. A polícia ainda está investigando a localização de infrator e pede que a população colabore com as investigações, repassando qualquer informação sobre a localização do foragido por meio do Disque Denúncia 181.

Fonte e foto SSP