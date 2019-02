SEM RESSENTIMENTO SOBRE ELEIÇÃO DA MESA, DIZ GARIBALDE

04/02/19 - 05:22:58

Passada a eleição da Mesa Diretora da Alese, quando findou eleita a chapa liderada pelo deputado Luciano Bispo, que vem ser membro do mesmo partido, MDB, esclarecemos que a disputa não significou ruptura de relação pessoal, nem partidária, apesar da forma constrangedora com que fui retirado da chapa na condição de vice-presidente, sem que houvesse qualquer diálogo prévio para se estabelecer um consenso.

Esclarecemos ainda que na condição de eleito na coligação liderada pelo governador Belivaldo Chagas, de quem fui aliado de primeira hora, seguiremos no propósito de contribuir com as necessidades do Poder Executivo que sejam demandadas para o Legislativo, sem qualquer ressentimento relacionado com a eleição da Mesa Diretora.

Outrossim, reafirmamos a convicção de que a Assembleia Legislativa composta por vinte quatro deputados é uma Casa de iguais, respeitando-se as divergências, quando tratar-se de idéias e posicionamentos.

Por fim, nos resta o desejo de que Luciano Bispo desenvolva um grande trabalho à frente da Alese, torço por isso, e que a disputa não lhe permita diferenciar as ações administrativas, impondo desigualdades para àqueles que estiveram compondo e, ou votando na nossa chapa.

Assessoria Garibalde Mendonça é deputado estadual