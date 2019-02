SENAC EAD ABRE O PROCESSO SELETIVO PARA PÓS-GRADUAÇÃO

Sergipe conta com quatro polos de apoio às atividades presenciais. As novidades Comunicação Empresarial e Mercados Financeiros somam-se ao total de 32 opções disponíveis

O Centro Universitário Senac está com inscrições abertas para os cursos de pós-graduação lato sensu a distância em todo o país. São mais de 340 polos em todo o território nacional, a maior rede desta modalidade de ensino no Brasil. Os estudantes de Sergipe contam com quatro polos de apoio às atividades presenciais desses cursos nas cidades de Aracaju, Itabaiana, Lagarto e Tobias Barreto. Os interessados podem se inscrever até 28 de fevereiro de 2019.

As novidades para este ano são as especializações em Comunicação Empresarial e Mercados Financeiros. Ao todo, o portfólio reúne 32 opções nas áreas de artes, comunicação, educação, gastronomia, gestão, meio ambiente, saúde e tecnologia da informação. Entre os títulos disponíveis estão: Arte-Educação, Docência no Ensino Técnico, Gestão da Segurança de Alimentos, Gestão de Marketing, Avaliação de Impactos Ambientais e Processos de Licenciamento Ambiental, Nutrição Clínica: do homecare ao hospital e Engenharia da Qualidade de Software. Confira a lista completa de cursos no Portal Senac EAD.

Atualização e aperfeiçoamento – Os cursos de pós-graduação do Senac são desenvolvidos a partir das necessidades e tendências do mundo do trabalho. Além disso, o aluno aprende noções de inovação e empreendedorismo que colaboram no seu desenvolvimento pessoal e profissional. Como um dos principais instrumentos para se destacar no mercado, seja para obtenção de uma melhor colocação profissional, seja para reposicionamento de carreira, as especializações contribuem para ampliação da rede de contatos, para a troca de experiências e, também, para atualização e aperfeiçoamento dos conhecimentos.

Nota máxima no MEC – Pela qualidade do ensino e da infraestrutura disponibilizadas aos alunos e funcionários, o Centro Universitário Senac conquistou nota 5 na avaliação do Ministério da Educação (MEC) para os cursos presenciais e a distância. A classificação atesta a excelência da instituição, que há mais de 25 anos trabalha para desenvolver o potencial empreendedor no processo de aprendizado, aliando teoria à prática e proporcionando a internacionalização do conhecimento por meio de parcerias institucionais.

Sobre o Senac EAD

Com mais de 70 anos de atuação em educação profissional, o Senac foi pioneiro no ensino a distância no Brasil. A primeira experiência nesta modalidade se deu em 1947 com a Universidade do Ar, em parceria com o Sesc, que ministrava cursos por meio do rádio.

A partir de 2013, com o lançamento da Rede Senac EAD, a instituição ampliou a sua atuação em todo o país. Hoje, oferece um amplo portfólio de cursos livres, técnicos, de graduação, pós-graduação e extensão universitária a distância, atendendo todo o Brasil e apoiados por mais de 340 polos presenciais para avaliações de cursos de pós-graduação e mais de 300 para graduação.

Acesse a programação completa de cursos do Senac EAD em www.ead.senac.br . Há também uma programação diversificada de cursos presenciais que pode ser conferida em www.senac.br.

Inscrições para pós-graduação lato sensu – Centro Universitário Senac

EAD Período Até 28/2/2019 Taxa R$ 20 Inscrições www.ead.senac.br/posgraduacao

