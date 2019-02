Eduardo Amorim chama atenção para campanha do Dia Mundial do Câncer

05/02/19 - 04:50:30

Nesta segunda-feira, 4 de fevereiro, é celebrado o Dia Mundial do Câncer. Criada em 2005 pela União Internacional para o Controle do Câncer (UICC), com o apoio da Organização Mundial da Saúde (OMS), a data é uma campanha de utilidade pública que busca evitar milhões de mortes a cada ano por meio do aumento da conscientização e da educação sobre a doença, além de chamar a atenção de governos em todo o mundo para que se mobilizem pelo controle da doença.

Segundo o INCA, estima-se, para o Brasil, no biênio 2018-2019, a ocorrência de 600 mil casos novos de câncer para cada ano. O slogan do Dia Mundial do Câncer este ano é “Eu sou e eu vou”, um apelo ao compromisso pessoal e que se traduz no poder que uma ação individual, tomada no presente, tem de impactar o futuro.

Enquanto parlamentar federal, o médico Eduardo Amorim (PSDB) teve uma atenção especial à prevenção e o tratamento do câncer em Sergipe. “Destinamos recursos para a construção do Hospital do Câncer, que infelizmente ainda não saiu do papel. Também conseguimos emendas para a construção do Anexo Hospitalar (Oncologia, Transplantes e Diagnósticos) do Hospital Universitário”, destaca o médico.

Eduardo também se empenhou para viabilizar a instalação de uma unidade do Hospital do Câncer de Barretos, o Instituto de Prevenção Anna Hora Prata, em Lagarto, e a vinda em definitivo de uma carreta para realizar exames preventivos em diversos municípios do estado.

“Fizemos a nossa parte na luta contra o câncer que, dentre as doenças crônicas não transmissíveis, é a segunda causa de morte no Brasil e no mundo. Eu sou cidadão, por isso vou continuar empenhado em defesa da melhoria da prevenção e tratamento do câncer em Sergipe”, salienta Eduardo Amorim.

Assessoria de Imprensa