BELIVALDO DIZ QUE É ESTRANHO O INTERESSE DO CONSELHEIRO NO PAGAMENTO DA CARRETA

05/02/19 - 10:23:55

O governador Belivaldo Chagas (PSD) não demorou muito para responder ao conselheiro do Tribunal de Contas de Sergipe, Clóvis Barbosa, que não manhã desta terça-feira (05) disse em entrevista que “esse não é o Belivaldo que eu conheci. Ele está com ódio. Eu nunca vi tanta arrogância. Não é mais aquele Galeguinho conhecido por todos e fica demonstrando raivinha”, disse Clóvis sobre impasse que há para o pagamento da “carreta do câncer”.

Pouco tempo após a entrevista, Belivaldo usou as redes sociais para responder ao conselheiro. Belivaldo disse que as palavras do conselheiro são “inadequadas” e que estranha o interesse do conseheiro para o pagamento da carreta. “Muito estranho as palavras inadequadas do conselheiro Clóvis Barbosa em relação a mim. Estranho também é esse interesse do conselheiro no pagamento da carreta”, escreveu o governaador em sua página no twitter.

Também no twitter, Balivaldo aproveitou para responder ao senador Alessandro Vieira (PPS) que voltou a afirmar que tem dificuldades para marcar uma audiência com o governador. Belivaldo diz que mantém as portas do gabinete abertas, mas não trata pautas importantes no WhatsApp. “Continuo com as portas abertas para receber o senador Alessandro Vieira, mas não aceito estabelecer pautas importantes em grupos de WhatsApp”, disse Belivaldo.

Munir Darrage