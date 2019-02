CARRETA CARREGADA DE VERDURA CAPOTA APÓS BATER EM CAVALO

05/02/19 - 08:35:28

Uma tombou no inicio da manhã desta terça-feira (05) após atropelar um animal na pista, no KM-82 da BR-101, próximo ao município de Laranjeiras, quando seguia para o Ceasa na cidade de Arapiraca, com uma carga de tomate.

Segundo informações passadas pelo pai do motorista, no momento do acidente três pessoas estavam no caminhão e ninguém se feriu, apenas o animal que foi atropelado morreu na hora.