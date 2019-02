Fortalecer o PSC é o próximo passo do ex-deputado André Moura

05/02/19 - 10:21:53

Em entrevista no CBN Notícias 2ª edição, apresentado pelos jornalistas Ricardo Marques e Gilmara Gonçalves, na tarde desta segunda-feira (04), o presidente estadual do Partido Social Cristão (PSC), André Moura, falou sobre os rumos do partido com o fim de seu mandato como deputado federal.

De acordo com André, o partido é um dos mais fortes do estado de Sergipe, com 16 prefeitos – podendo ser 17, pois espera a filiação da prefeita de Capela, Silvany Mamlak – e, quatro deputados estaduais e um deputado federal.

Indagado sobre os caminhos para o pleito municipal de 2020, André ressaltou que o deputado estadual Gilmar Carvalho já se colocou à disposição do grupo para a disputa da prefeitura de Aracaju. “Ele foi um dos mais bem votados em Aracaju e Grande Aracaju e continua trabalhando e visitando as comunidades. Daqui até lá veremos como as coisas acontecem, mas ele tem nosso apoio”, disse.

Sobre seu futuro político, André falou que agora chegou a hora de colher os frutos de seu mandato parlamentar – conseguiu cerca de R$ 1,8 bilhão para o estado e os municípios sergipanos e que trabalhará para fortalecer ainda mais o PSC dentro do agrupamento de oposição.

Fonte e foto AssCom/AM