Gerliano Brito é novo secretário de Comunicação Social de Tobias Barreto

05/02/19 - 14:39:47

No último dia 1 de fevereiro, o prefeito de Tobias Barreto, Diógenes Almeida (MDB), nomeio o radialista, Gerliano Brito, como secretário de Comunicação Social da administração municipal de Tobias Barreto.

Gerliano Brito que estava como secretário adjunto da pasta, substitui o jornalista Bruno Vasconcelos. Natural no município de Riachão do Dantas, o novo secretário da gestão de Diógenes Almeida tem um larga experiência no rádio e nas redes sociais, como também na assessoria política do gestor tobiense.

Fonte Portal Lagarto Notícias