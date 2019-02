Ipesaúde realiza capacitação sobre Emergências Médicas em Odontologia

05/02/19 - 14:28:40

Durante o último fim de semana, dias 1 e 2 de fevereiro, o Ipesaúde, através do Centro Odontológico Maria Viana Tavares de Bragança realizou curso sobre como proceder em casos de emergências médicas durante o atendimento de odontologia. A ação foi realizada no auditório do Conselho Regional de Odontologia (CRO-SE) e contou com a presença de diversos profissionais da área que atuam no Ipesaúde.

A capacitação foi ministrada pelo Prof. Dr. Paulo Almeida Junior, que falou sobre a importância do suporte básico de vida para as situações de emergência que podem ocorrer na cadeira do dentista.

“As causas podem ser as mais diversas como síncope, reações alérgicas, síndrome da hiperventilação entre outras situações mais graves que podem por em risco a vida do paciente. Adquirir esse conhecimento para prestar assistência devida ainda no consultório pode aumentar as chances de sobrevida até que o suporte avançado possa ser acionado”, explica Dr. Paulo Junior.

O curso foi dividido entre orientações e noções práticas. Para a apoiadora técnica da coordenação do Centro, Rosana Apolônio, “o tema é extremamente pertinente a qualquer profissional, mas aqui especialmente os colaboradores da odontologia do Ipesaúde estão se qualificando ainda mais, com o objetivo de sempre oferecer o melhor para os beneficiários”, disse.

Estiveram presentes odontólogos, estagiários e Auxiliares em Saúde Bucal (ASB). De acordo com o Dr. João Feitosa, que atua no Centro Odontológico, “as noções de suporte básico acrescentam mais conhecimento, além da prática diária que já é vivida na unidade”, disse.

Centro Odontológico

O Centro Odontológico do Ipesaúde é uma das clinicas mais modernas e de referência no Estado de Sergipe. Inaugurada em agosto de 2017 possui equipamentos novos e dispõe de 12 consultórios para atender as seguintes especialidades: Odontopediatria; Endodontia; Periodontia; Cirurgia BucoMaxiloFacial; Prevenção Odontológica; Radiologia e Urgência de segunda a sexta das 19h às 22h, e sábado e domingo, das 7h às 19h, inclusive no fim de semana.

