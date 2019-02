LUCIANO: APROVADOS EM CONCURSO SERÃO CONVOCADOS ESTE MÊS

05/02/19 - 15:39:23

Na manhã desta terça-feira, dia 05, o presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) e deputado estadual, Luciano Bispo (MDB), anunciou que a partir deste mês (fevereiro) iniciam as convocações dos aprovados no 1º concurso público realizado na Casa Legislativa.

“Sentamos com a direção da Alese para que pudesse, já a partir de hoje, iniciar as convocações dos aprovados no concurso da Alese”, destacou Luciano. Ele afirmou também, que até final de fevereiro parte dos aprovados estarão trabalhando na Casa Legislativa.

O concurso foi publicado no Diário Oficial do Estado, edição nº 27.862 de 12 de janeiro de 2018 e as provas foram realizadas em 22 de abril pela Fundação Carlos Chagas.

Foram ofertadas 96 vagas distribuídas entre os níveis médio e superior (cinco vagas para apoio jurídico, dez para analista legislativo, duas para administrador, uma para arquiteto, uma para arquivologista, duas para assistente social, uma para enfermeira (o), uma para biblioteconomia, duas para contabilista, uma para economista, uma para enfermagem, uma para engenharia civil, cinco para jornalista, duas para médico, três para odontólogo e uma para psicólogo).

Para os cargos a serem preenchidos por candidatos de nível médio, são 40 vagas para apoio técnico-administrativo e 14 vagas para o cargo de taquigrafia. Só que dessas 14 vagas oferecidas no concurso para a área de taquigrafia, apenas uma candidata foi aprovada na prova prática.

Os salários serão de R$ 3.164,48 para o nível superior e de R$ 2.103,36 para o nível médio, além do auxílio alimentação no valor de R$ 680 e auxílio saúde variando entre R$ 920 e R$ 960, de acordo com a faixa etária.

Por Kelly Monique Oliveira

Foto: Divulgação/Alese