Clóvis: Belivaldo é arrogante; secretário diz que ele é um homem de posições

05/02/19 - 09:15:46

O conselheiro do Tribunal de Contas de Sergipe (TCE), Clóvis Barbosa, demonstrou muita irritação com o impasse que está ocorrendo com relação à “carreta do câncer” que seria usado para realizar exames e diagnósticos do câncer na mulher.

Enquanto presidente do TCE, Clóvis Barbosa conseguiu verba que destinou, segundo ele, após pedido feito pelo governador à época, Jackson Barreto, para a compra da carreta no valor de R$ 2.709 milhões e que já está pronta e em Sergipe.

Na semana passada teve inicio um impasse entre o governo e o representante da empresa que teria dito não entender o porque do atraso no pagamento e que poderia ser uma forma de alguém tirar proveito.

Isso terminou por irritar o governador Belivaldo Chagas que ao tomar conhecimento da fala do empresário avisou: “só converso agora depois que ele dizer quem na secretaria é desonesto”, disse o governador afirmando ainda que poderá inclusive adquirir outra carreta, possivelmente mais barato.

Na manhã desta terça-feira (05), Clóvis disse em entrevista aos radialistas Magna Santana e Alex Carvalho, o conselheiro demonstrou muita irritação ao afirmar que “esse não é o Belivaldo que eu conheci. Ele está com ódio. Eu nunca vi tanta arrogância. Não é mais aquele Galeguinho conhecido por todos e fica demonstrando raivinha”, afirmou Clóvis.

Clóvis mais além ao afirmar que “essa história vem desde julho do ano passado. Quantas mulheres foram diagnosticada com câncer nesse período? Enquanto isso, fica o governador falando que não vai pagar e que vai pegar uma carreta mais barata”, desabafou o conselheiro.

Ao final da entrevista, Clóvis disse que o governo pode estar cometendo crime de improbidade ao não obedecer a ordem cronológica para pagamentos de faturas. “Ele não pode pagar as faturas do Governo fora da ordem cronológica de pagamento, isso é crime, ele deveria ter pago logo essa carreta”, explicou o conselheiro.

Já o secretário de comunicação do estado, Sales Neto, rebateu as críticas feitas pelo conselheiro Clóvis Barbosa, afirmando que “quem conhece o governador sabe que ele não é arrogante. É preciso entender que o governador é um homem de posições firmes e precisa tomar posições”, disse o secretário.

Ainda sobre a fala do conselheiro, Sales Neto, o governo não irá responder no mesmo tom e que “as palavras foram duras mas o governo não vai responder no mesmo tom”, disse o secretario complementando que “o governo tem conhecimento de que uma carreta nos mesmos moldes, pode custar um milhão e setecentos mil, ou seja, um milhão a menos. Além disso a informação é de que o mamógrafo do caminhão é fabricado na China e pode no futuro não encontrar peça para reposição”, explicou o secretário.

Sales Neto concluiu afirmando que “quanto ao preço da carreta, o próprio conselheiro pode no futuro querer saber porque pagar um preço mais alto. É preciso ter respeito com a coisa pública e isso o governador tem muito zelo com a coisa pública”, afirmou o secretário.

Munir Darrage