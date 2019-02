PM PRENDE 2 HOMENS POR VIOLÊNCIA DOMÉSTICA NO INTERIOR

05/02/19 - 12:54:20

Os agressores foram encaminhados à Delegacia Regional

Policiais militares do 3º Batalhão (3º BPM) prenderam em flagrante dois suspeitos de violência doméstica na segunda-feira, 4, em dois municípios sergipanos. A primeira ocorrência foi registrada na cidade de Ribeirópolis, na Rua Alto da Alegria. Os militares da 3° Cia/3° BPM atenderam à denúncia da vítima, que informou que o esposo a agrediu fisicamente, machucando o braço direito dela ao chegar embriagado em casa. O infrator, identificado como Marcos de Jesus, de 34 anos, e a vítima foram encaminhados à Delegacia Regional de Itabaiana para que as medidas legais cabíveis fossem adotadas.

A segunda ocorrência aconteceu no povoado Lagamar, na cidade de Itabaiana, quando policiais militares da Força Tática do 3° BPM foram solicitados pelo Centro Operações Policiais Militares (Copom) para verificar uma situação de violência doméstica no referido endereço.

Quando os policiais militares chegaram ao local, avistaram um aglomerado de pessoas, que confirmaram as agressões físicas e verbais. O infrator foi identificado como Emerson José Souza Santos, de 31 anos, que estava notavelmente agressivo. A vítima era a mãe dele. Diante do exposto, as partes envolvidas foram encaminhadas à Delegacia Regional de Itabaiana para adoção do procedimento legal exigido para este caso.

SSP