Reunião discute detalhes técnicos para implantação do Centro de Diagnósticos CONIVALES

05/02/19 - 06:25:09

Técnicos do CONIVALES (Consórcio Intermunicipal do Vale do São Francisco) e da Secretaria de Estado da Saúde (SES) estiveram reunidos pela primeira vez para tratar da cessão de um prédio para as futuras instalações do Centro de Diagnóstico CONIVALES, cuja implantação está prevista em uma emenda coletiva de bancada no valor de R$ 20 milhões.

Em outubro do ano passado, o governador Belivaldo Chagas, assim que tomou conhecimento da iniciativa do CONIVALES e da conquista da emenda, colocou-se à disposição para auxiliar na execução do projeto, apresentando como opção de instalação o prédio do CAD – Centro de Diagnóstico do Estado, que está desativado.

“Essa cessão do prédio será excelente para o projeto, uma vez que o local já conta com toda uma estrutura praticamente pronta, faltando a instalação dos equipamentos e algumas adaptações. Para o CONIVALES é essencial, uma vez que faremos todo o projeto a partir dessa estrutura, algo necessário para a liberação do valor de R$ 20 milhões”, explicou o presidente do Consórcio e prefeito de Amparo do São Francisco, Franklin Freire.

O secretário de Estado da Saúde, Valberto Lima, participou pessoalmente da reunião junto com sua equipe técnica, deixando claro que o Estado estará disposto em garantir o andamento de todos os trâmites legais para a implantação do Centro de Diagnóstico, que irá desafogar a fila de atendimentos da rede estadual de saúde, como também da Prefeitura de Aracaju.

Além de Franklin Freire, participaram da reunião o assessor jurídico do CONIVALES, Edson Souza, o superintendente Marcos Barroso e o gerente de regulação, Ronaldo Santos.

Fonte e foto assessoria