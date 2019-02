SAMUEL SE REÚNE COM BELIVALDO E DISCUTE APOSTILAMENTO DA PM

05/02/19 - 08:17:17

O Presidente da Comissão de Segurança Pública da Alese, deputado capitão Samuel Alves Barreto, participou de uma audiência com o governador Belivaldo Chagas nesta segunda-feira (04), onde tratou do apostilamento dos Policiais Militares do concurso de 2014, que se encontram com problemas judiciais.

São 300 homens da PMSE que estão em situação transitória com fragilidades em relação aos seus empregos. Eles já estão trabalhando nas ruas, onde é preciso dinimir os problemas e dar tranquilidade para estes profissionais que lutam pela segurança pública do estado.

A solução desta problemática foi uma promessa de campanha do parlamentar, onde o governador se comprometeu em buscar uma solução. “Belivaldo me prometeu que logo depois do carnaval nós voltaremos a nos reunirmos, juntamente com os Militares e com os representantes da PGE (Procuradoria Geral do Estado), para dar uma solução definitiva para o caso”, declara.

