“A MULHER NO SÉCULO 21” É TEMA DE REUNIÃO DO PCdoB, NESTA QUINTA

06/02/19 - 16:30:26

Os Diretórios Estadual e Municipal do Partido Comunista do Brasil (PCdoB) realizam nesta quinta-feira, dia 07, uma reunião com toda militância feminina da capital e do interior. O encontro acontecerá na sede do Sindicato dos Bancários, em Aracaju, às 17 horas, e contará com a presença de Ângela Albino, secretária Nacional da Mulher do PCdoB, e terá como tema “A Mulher no século 21”.

“Aproveitaremos a vinda de Ângela em nossa capital para trocar ideias com as militantes do nosso partido sobre o momento político em que vivemos e como podemos contribuir para o fortalecimento da democracia. A presença da mulher na política e na sociedade é muito importante para o debate e o engajamento na tomada de decisões”, explicou Maria da Pureza, presidente da União Brasileira de Mulheres (UBM) em Sergipe.

Para o presidente do Diretório Estadual do PCdoB, Professor Bittencourt, o debate será rico. “A cada dia as mulheres reafirmam o seu protagonismo em nossa sociedade, mostrando que a palavra e as atitudes fazem a diferença na formulação de ideias e concretização de políticas públicas. Ficamos felizes com a presença de Ângela Albino em nosso estado”, comentou.

Da assessoria