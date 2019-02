Banese firma acordo de cooperação com a OAB do estado de Sergipe

06/02/19 - 05:52:02

O Banese firmou nesta terça-feira, 5, em Aracaju, um acordo de cooperação técnica com vistas a fornecer produtos e serviços de crédito aos profissionais liberais e associações de advogados vinculados à Ordem dos Advogados do Brasil, secção Sergipe (OAB-SE). O acordo com a OAB, segundo o banco, faz parte da política de relacionamento que a instituição mantém com as diversas categorias de profissionais liberais do Estado, com o objetivo de apoiar o desenvolvimento das suas atividades.

O termo de cooperação foi assinado na agência do Banese no Shopping Riomar, pelo presidente do banco, Fernando Mota, a diretora de Crédito e Serviços da instituição, Olga Carvalhaes, e o assessor jurídico Juvenal Francisco da Rocha Neto. Pela OAB, assinaram o presidente da Ordem, Inácio José Krauss de Menezes, e a vice-presidente, Ana Lúcia Aguiar. O convênio entre as duas instituições terá 36 meses de vigência e poderá ser prorrogado mediante acordo entre as partes.

Segundo o presidente do Banese, Fernando Mota, o banco está oferecendo aos profissionais da OAB linhas de crédito com taxas atrativas e prazos amplos de pagamento. “O Banese é um banco sergipano e precisa valorizar as atividades desenvolvidas aqui no Estado. Com esse acordo visamos facilitar a vida dos advogados, que constituem uma classe muito importante para a sociedade e por isso merecem toda a atenção do Banese”, disse Mota.

Já o presidente da OAB, Krauss de Menezes, disse que o convênio com o Banese vem consolidar o relacionamento das duas instituições. “Temos muito a agradecer ao Banese, pela confiança que depositou em nossa instituição. Estamos fazendo um convênio com um banco da nossa terra e só temos a ganhar com isso. Estamos todos de parabéns”, acentuou o presidente da OAB.

Também participaram da solenidade de assinatura do convênio os diretores do Banese, José Marcelino e Renato Dantas, e vários outros executivos do banco e dirigentes de empresas coligadas, como a presidente do Banese Card, Lívia Meireles, e a superintendente da Banese Corretora de Seguros, Cristina Figueiredo. Pela OAB, estiveram presentes o diretor Tesoureiro David Garcez, a secretária-geral Adjunta, Andrea Sousa, o presidente do Conselho da Jovem Advocacia, Carlos Eduardo Siqueira, e a presidente da Caixa de Assistência dos Advogados (CAASE), Hermosa França.

Fonte e foto assessoria