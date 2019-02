Belivaldo Chagas participa de reunião governadores do Nordeste em Brasília

06/02/19 - 10:26:40

O governador Belivaldo Chagas (PSD), participa nesta quarta-feira (06), em Brasília, de reunião com os demais governadores do Nordeste definindo pautas em comum para diálogo com Governo Federal.

O governador diz que pretende estabelecer um melhor dialogo com o governo federal. “Além das pautas específicas de Sergipe temos ainda pautas em comum com os demais estados que serão apresentadas ao Governo Federal. Queremos cada vez mais estabelecer o melhor diálogo com a União”, afirmou o governador.

Ao final da reunião será divulgada a pauta geral do que foi tratado no encontro e o que será apresentado ao governo federal.

