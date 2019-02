Samuel Barreto diz que poderá ser candidato a prefeito em município da grande Aracaju

06/02/19 - 07:29:56

O presidente da Comissão de Segurança Pública da Alese, deputado capitão Samuel Barreto (PSC) afirmou nesta terça-feira (05) que poderá ser candidato a prefeito em um município da grande Aracaju, em 2020.

Durante a entrevista, Samuel contou que já está preparando a mudança de seu domicílio eleitoral e que pretende deixar o PSC de forma legal para poder lançar a candidatura. “Saindo de forma legal do partido, serei candidato a prefeito em uma cidade da grande Aracaju. Estou alugando casa na cidade para construção de escritório político” disse o parlamentar em entrevista ao programa “Inove Notícias”, apresentado pelos radialistas Kléber Alves e Nivaldo Cândido.

Ainda durante a entrevista, Samuel não perdeu a oportunidade para espinhar o ex-conselheiro do Tribunal de Contas e ex-deputado Reinaldo Moura, sobre sua aposentadoria no TCE. “Se eu tivesse aposentadoria do TCE e da Alese, eu seria candidato a prefeito em cidade na Grande Aracaju”, ironizou Samuel.

Hoje fazendo parte do grupo governista, Samuel Barreto disse que a oposição na Alese é composta pela “liga da justiça”. “A oposição hoje tem a Liga da Justiça, composta por quatro deputados: Georgeo Passos, Kitty Lima, Rodrigo Valadares e Samuel Carvalho”, afirmou.

Ao final da entrevista, capitão Samuel voltou a reafirmar que lamenta a derrota de André Moura nas últimas eleições, ao senado. “André trabalhou diuturnamente para viabilizar recursos para o nosso estado. A ausência dele fará falta aos municípios sergipanos”, lamentou Samuel.

