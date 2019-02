CHOVE MUITO DESDE AS PRIMEIRAS HORAS EM TODO O ESTADO

06/02/19 - 08:30:20

Vários municípios sergipanos, entre eles, Aracaju, Ilha das Flores, Brejo Grande, Estância, São Cristóvão e Neópolis amanheceram debaixo de chuva nesta quarta-feira (06) e a previsão é de que as chuvas continuem pelas próximas 24 horas, porém com menos intensidade no sertão. Em muitas cidades foram registrados trovões e relâmpagos o que deixou a população assustada.

Em São Cristóvão, várias ruas ficaram completamente alagadas e os moradores foram obrigados a ter um cuidado redobrado para que a água não invadissem as casas. Moradores usaram madeiras para tentar conter a água.

Já em Tobias Barreto as informações passadas pela Defesa Civil são de que a chuva foi pouca e embora o tempo continue fechado, deve haver estiagem.

Em Aracaju a situação começa a complicar devido a quantidade de água e algumas ruas do centro estão totalmente alagadas, dificultando o trânsito.

Até o momento não foi registrado nenhum incidente no estado.