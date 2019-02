EM PAZ COM O PLANALTO

06/02/19 - 00:01:46

DIÓGENES BRAYNER – plenario@faxaju.com.br

Quem votou em Balivaldo Chagas (PSD) à reeleição, em outubro do ano passado, sabia que ele apoiava a candidatura do petista Fernando Haddad (PT). Pode-se até reconhecer que a posição adotada na disputa eleitoral lhe favoreceu nas urnas. Bolsonaro também não teve apoio declarado por grupos políticos de Sergipe. Os ‘bolsonaristas’ surgiram através de um movimento de rua, promovido por segmentos antipetistas e militares.

Jair Bolsonaro empolgou por ser uma espécie de “cana dura”, criticar a corrupção dando nomes aos bois e expor um possível programa contra a violência, com a liberação do uso de armas pela população. Embutiu muita coisa que era da vontade do povo e surgiu como um “mito”. Na realidade ainda não disse a que veio, mas o seu secretariado segue uma orientação à direita que retroage e não avança em seu formato político.

Não é o ‘novo’ e muito menos um promotor de mudanças que elevem a estatura do País. Um homem de direita, que se mostra disposto ao enfrentamento. Não reinagurou um regime militar, mas sinaliza que está com as baionetas caladas de prontidão. Agora há um movimento para “apertar até os testículos” dos tribunais superiores e deixa clara a disposição de prender corruptos, apesar das acusações contra o filho que se elegeu senador.

Há uma grande expectativa em relação ao futuro do País. Mas não há dúvida que todos os Estados, principalmente os do Nordeste, não se opõem ao Governo Federal, onde ai se inclui o governador de Sergipe, Belivaldo Chagas. A situação do País continua em crise profunda e os Estados prestes a declarar calamidade financeira. Nessa situação, quem estiver peitando o Planalto tem como foco o caos absoluto, sem salvação.

Além disso, Belivaldo já desceu do palanque com o resultado final do pleito e está certo em buscar o melhor relacionamento com Bolsonaro e sua equipe, para que Sergipe não fique sem solução na economia e finanças, além de sofrer consequências nas áreas sociais, o que seria um ‘suicídio’.

NÃO HÁ PROBLEMA

Desde que assumiu o Governo que Belivaldo Chagas (PSD) avisou que “desceu do palanque” e que não hesitará em conversar com o presidente Bolsonaro em defesa de Sergipe e sua gente, quantas vezes forem necessárias.

OPOSIÇÃO PROVOCA

Segundo um dos aliados ao Governo, a oposição fica tentando alimentar que Belivaldo não procura o presidente Jair Bolsonaro: “isso não é verdade. O governador sabe que Sergipe, como os demais Estados do Nordeste, tem que conviver bem com o Planalto”.

VIAGEM A BRASÍLIA

Belivaldo Chagas está em Brasília e terá audiência com o ministro chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, para tratar sobre a questão da Fafen. Está solicitando providências do Planalto para evitar a hibernação da Fafen, porque prejudica Sergipe.

FALTA À SOLENIDADE

O secretário da Segurança, delegado João Eloy, não compareceu à explanação do projeto Anticrime, feita pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, porque não havia mais vaga no voo para Brasília. Sergipe não faltará a uma convocação do Planalto.

JANTAR COM BANCADA

A bancada federal aliada jantou ontem com o governador Belivaldo Chagas, em casa do deputado federal Fábio Reis e fizeram uma reunião para discutir a coordenação da bancada a partir dessa nova legislatura.

DEPUTADO SENADOR

Até a legislatura passada a coordenação da bancada fazia um revezamento a cada ano entre deputado e senador, mas para este ano a maioria dos deputados pensa em mudar o formato e o escolhido não dependerá dessa ordem.

AGENDA PELO ZAP

O governador Belivaldo Chagas deixa claro, inclusive ao senador Alessandro Vieira (PSB), que não aceita estabelecer pautas importantes via grupos de WhatsApp. E diz que mantém as portas abertas para receber o senador.

TUDO JÁ SABIA

O deputado Georgeo Passos disse ontem que durante a formação da Chapa alternativa à de Luciano Bispo, ficou bem claro para todos nós que Garibaldi, Zezinho e Gorete iriam permanecer na base de apoio ao Governo.

NÃO VÊ PROBLEMA

Para Georgeo, se o governador não ficou satisfeito com o ato deles, “de lançarem uma chapa com nosso apoio e não desejá-los mais na base, não vemos problema em recebê-los. Mas não acredito que Belivaldo vai mudar em relação a eles”.

MUITO RAIVOSOS

Advogados estão ‘tiriricas’ com posição do presidente Jair Bolsonaro de acabar com a exigência do Exame da Ordem para aqueles que concluem o curso de Direito. Isso pode pegar e mexer muito…

POLÍTICOS NO TWITTER

A maioria dos políticos está usando a rede social, principalmente o Twitter, para se manifestar. E isso tem chafurdado a cabeça dos jornalistas que estão perdendo contatos com eles e as ‘exclusivas’. Coisas do tempo…

SAMUEL PROVOCA

O deputado Capitão Samuel provoca: “se eu tivesse aposentadoria do TCE e da Alese, eu sairia do PSC e seria candidato a prefeito de Aracaju”. Esqueceu aposentados do judiciário, por medo ou precaução.

IRAN NÃO FALA

O deputado Iran Barbosa (PT) absteve-se de votar a presidente da Assembleia, mesmo com Francisco Gualberto (PT) participando da chapa liderada por Luciano Bispo. Ninguém sabe se Iran absteve-se em razão de Gualberto ou da chapa como um todo.

TIA JACK FAZ ENQUETE

Personagem de grupos sociais, ‘Tia Jack’ está fazendo enquete em cidades do interior, para avaliar candidaturas a prefeito. Tobias Barreto, por exemplo, parou para responder a pesquisa, que mostrou destaque para políticos indicados por Diógenes Almeida.

FALAR EM TOBIAS

Os deputados Dílson de Agripino e Diná Almeida, adversários em Tobias Barreto, mostraram que desceram do palanque ao apertarem-se às mãos quando estiveram frente a frente na Assembleia. Evitam divergências regionais.

MEDIDAS DO MAU

Um grupo de advogados, durante almoço ontem, classificou o projeto anticrime do ministro da Justiça Sérgio Moro, como sendo “medidas do mau”. Concordou com o projeto como um todo, mas viu saídas para favorecimentos.

HELENO EM BRASÍLIA

O ex-prefeito Heleno Silva (PRB) vai ficar trabalhando em Brasília. O vice-presidente da Câmara Federal, deputado Marcos Pereira – também presidente do seu partido – lhe fez o convite para que faça a articulação política da sigla em Brasília.

SOBRE A IDADE

O subtenente Edgard Menezes levanta uma polêmica: “por que as mulheres que têm uma expectativa de vida maior que a dos homens, não podem se aposentar com a mesma idade dos trabalhadores do sexo masculino?”

NEM UM, NEM OUTRO

O deputado estadual Dílson de Agripino (PSB) não aceitou integrar o chamado “Grupo dos 04” na Alese. Optou por ficar neutro: nem é Governo, nem oposição, e vai atuar pelo que determina o que seja certo ou errado.

ANDRÉ E PREFEITURA

André Moura (PSC) descansa neste período em que está fora do mandato, mas vai iniciar o trabalho logo após o carnaval, para formar um bloco e decidir sobre as eleições de 2020. Dará apoio à candidatura de Gilmar Carvalho a prefeito de Aracaju.

Dos grupos sociais

///Forma temerária – O advogado Evânio Moura disse, ontem, que o projeto anticrime exposto pelo ministro da Justiça Sergio Moro, “possuí inúmeras inconstitucionalidades, ofende várias garantias e inova de forma temerária em vários temas, sem um debate apropriado. Particularmente tenho sérias ressalvas ao texto”. E mais: “Claro! Como professor de processo penal considero algumas mudanças como verdadeiro retrocesso”.

///Faça sua parte – O deputado federal Fábio Mitidieri (PSD) lembra que o Fake News tomou conta nas últimas eleições, principalmente nas redes sociais e no WhatsApp. Nesse Dia Da Internet Segura “precisamos estar mais atentos para não contribuir, nem compartilhar notícias falsas por aí. Faça sua parte!”

///Formação Continuada – Do Baixo São Francisco para o Sul, o deputado Iran Barbosa (PT) se firmou na tarefa de contribuir para a formação do magistério. Ele participou como palestrante no III Encontro Pedagógico de Umbaúba, onde tratou do tema “A Formação Continuada como reflexão para aprimorar a Prática Pedagógica”.

///Proposta prevê idade igual – O projeto de reforma da Previdência elaborado pela equipe econômica, e que será apresentado ao presidente Jair Bolsonaro, prevê idade mínima de 65 anos para homens e mulheres se aposentarem. O dado consta da minuta preliminar da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) obtida pelo Broadcast.

///Sem Educação, não há futuro – Mendonça Prado sugere que governos deveriam concentrar forças para instituir sistema educacional de qualidade. Não há como melhorar nada sem priorizar essa área. Basta olhar para o mundo e verificar quais foram os países que evoluíram e de que maneira. Sem boa educação não há futuro.

///Aposentadoria no Senado – No boletim do Senado Federal de segunda-feira foram publicados atos de concessão de aposentadoria proporcional aos ex-senadores Homero Jucá, José Agripino Maia (DEM-RN), José Pimentel (PT-CE), Armando Monteiro Neto (PTB-PE) e Antonio Carlos Valadares (PSB-SE).

Conversa

Sugestão – Clovis Silveira sugere: Procure não olhar a vida com olhos negativos, muitas vezes as dificuldades são plantadas pelas muralhas que edificamos!

Barretos – O governador Belivaldo Chagas visita amanhã o Hospital do Câncer de Barretos e retorna na sexta-feira. Fica em São Paulo até domingo.

Matrícula – O prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira, também está em São Paulo, onde cuida da matrícula de sua filha.

Carlos Britto – “O terceiro olho é pra ver que não são paredes que separam os cômodos do presente dos cômodos do futuro, porém cortinas da mais transparente seda”.

Retorno – Amanhã a maioria dos parlamentares federais retorna a Sergipe para visitar bases e manter conversa políticas.

O Antagonista – O senador Alessandro Vieira tem adotado atitudes que chamam atenção do site de direita O Antagonista, quase que todos os dias.

Gustinho – O deputado federal Gustinho Ribeiro (SD) esteve próximo a Bolsonaro via presidente da Câmara Rodrigo Maia. Seu partido é de oposição ao Planalto.

Equilibrista – De repente a imprensa se torna a vilã. Antes do Governo Lula, agora do Governo Bolsonaro. Ninguém aceita uma imprensa equilibrista. Tem que ter lado.