MARCO PINHEIRO DIZ QUE FECHAMENTO DA FAFEN REPRESENTA RISCO

06/02/19 - 05:33:35

A Petrobras anunciou nesta sexta-feira, 01, a decisão de encerrar as atividades da Fábrica de Fertilizantes (Fafen/SE), localizada em Laranjeiras. Com o processo, denominado hibernação, centenas de empregos serão perdidos e toda uma cadeia produtiva será desestruturada. Ciente do risco para o Estado, o presidente da Associação Comercial e Empresarial de Sergipe, ACESE, Marco Aurélio Pinheiro, manifestou sua preocupação, principalmente pelo impacto negativo no mercado de trabalho.

“Desde março do ano passado, quando a possibilidade foi tomada, foram procuradas alternativas numa força-tarefa conjunta para evitar que o pior acontecesse. São centenas de empregos, toda uma cadeia produtiva e municípios inteiros cuja arrecadação de impostos e royalties dependem da Fafen/SE. Num momento econômico como este, será difícil absolver os profissionais”, afirma o empresário.

Segundo Marco Aurélio Pinheiro, “os esforços conjuntos e articulados entre políticos, Governo do Estado, movimentos sociais e população, principalmente na região do Vale do Cotinguiba, que depende diretamente dos recursos e dos empregos gerados, mostraram a união, mas não surtiram efeito, agora, cabe a população e aos empresários da região buscarem, juntos, uma solução para que esses municípios não declinem ainda mais sua economia”.

O presidente da ACESE ainda acredita que é possível buscar alternativas para abrir o mercado de trabalho de forma que os empregos perdidos sejam compensados, mas demonstra preocupação com o cenário atual. “Atualmente, temos cerca de 13% da população economicamente ativa de Sergipe em busca de espaço no mercado de trabalho, como aponta o Caged. Com o processo de hibernação, centenas de postos de trabalho serão adicionados a essa estatística negativa, e sentiremos todos nós em nossas realidades”, concluiu.

Da Assessoria de Comunicação