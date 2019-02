Municípios: Setur anuncia chamada final sobre calendário de eventos

Baseando-se na proposta de fortalecer a parceria entre a gestão estadual e os municípios sergipanos, a Secretaria de Estado do Turismo (SETUR), realiza desde o mês de novembro de 2018 a convocação dos 75 municípios para que apresentem o cronograma de eventos voltado para o corrente ano. O objetivo da ação é ampliar a divulgação das festividades locais e fomentar a cadeia turística na construção do ‘Calendário de Eventos Turísticos de Sergipe’.

De acordo com a diretora de turismo da Setur, Lara Brunelle, das 75 regiões somente 15 informaram sobre o cronograma de eventos. “Desde o ano passado a equipe técnica da Setur vem desenvolvendo o diálogo com as prefeituras para que compreendam a importância do planejamento de eventos para 2019. E, como há uma necessidade em finalizar e lançar a programação oficial, estamos convocando em caráter de última chamada os municípios que ainda não enviaram o cronograma de eventos para que concluam este processo”, enfatizou.

Aracaju, Laranjeiras, Pacatuba, São Cristóvão, Lagarto, Boquim, Canindé do São Francisco, Carmópolis, Riachuelo e Santana do São Francisco, são alguns dos municípios que já finalizaram o processo de entrega. Para mais informações a respeito da iniciativa, os gestores municipais devem acessar o site www.turismo.se.gov.br e clica no campo Calendário.

