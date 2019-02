POLÍCIA CIVIL PRENDE TRÊS ASSALTANTES POR ROUBO EM ESTÂNCIA

06/02/19 - 09:36:58

O trio é suspeito de subtrair celular e dinheiro das vítimas

Policiais civis da delegacia de Estância, deram cumprimento nesta terça-feira (05) ao mandado de prisão contra José Domingos de Jesus, conhecido por “Pingo”, de 19 anos, e prenderam em flagrante Marcus Winnicius Rodrigues Campos, o “Mineiro”, de 20 anos, e Natanael dos Santos Lima, conhecido por “Natan”, de 19 anos. Os três são responsáveis por roubos ocorridos na cidade estanciana.

Segundo o delegado Cledson Ferreira, da Delegacia Regional de Estância, José Domingos foi identificado como autor de um roubo praticado no último dia 22 de janeiro, no bairro Alagoas, na cidade de Estância, ocasião em que subtraiu um aparelho celular de uma idosa que transitava na via pública. Após o crime, a PC representou por sua prisão preventiva e cumpriu o mandado de prisão no conjunto Santo Antônio, na cidade estanciana.

Já Marcus e Natanael foram identificados como autores de um roubo praticado durante a madrugada, no bairro Alagoas, no dia 5 de fevereiro, quando eles subtraíram o aparelho celular e dinheiro da vítima, fazendo uso de arma branca.

Marcus também foi identificado como autor de um roubo ocorrido no dia 3 de fevereiro, também no bairro Alagoas, momento em que subtraiu sete aparelhos celulares de várias vítimas. Essas duas prisões ocorreram, respectivamente, no bairro Cidade Nova e no Centro de Estância.

Os presos foram encaminhados para unidade policial da capital sergipana, onde permanecerão à disposição da justiça.

Informações e foto da SSP