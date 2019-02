PROFESSORA AFASTADA APÓS SER ACUSADA DE AGRESSÃO A ALUNO

06/02/19 - 09:57:59

Uma professora da rede municipal de ensino de Nossa Senhora do Socorro foi afastada após a divulgação de um vídeo onde ela aparece agredindo verbalmente e humilhando um aluno autista.

O fato foi registrado na Escola Municipal Pedro Moreira Filho, localizada no Povoado Taiçoca de Fora, e o vídeo acabou vazando e chegando ao conhecimento das autoridades. A professora que não teve seu nome revelado foi afastada das salas de aula e exonerada do cargo de coordenadora.

No vídeo que foi exibido por TV, é possível ver a criança sentada ao chão e chorando, enquanto a professora, de forma fria e cruel, pede que os colegas o ignorem. Mas o mais grave é a imagem onde ela ameaça agredir a criança com um calçado. A informação é de que os vídeos tenham sido gravados em novembro do ano passado e só agora se tornou público.

O Conselho Tutelar foi acionado e deve levar o caso ao Ministério Público e o processo será investigado.

