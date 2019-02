Seis jabutis e um papagaio-verdadeiro são recolhidos pela Adema

Na manhã desta terça-feira (05), a equipe de fauna da Administração Estadual do Meio Ambiente (Adema) recolheu sete animais silvestres que foram entregues voluntariamente por moradores nos municípios de Aracaju e Nossa Senhora do Socorro. Ao todo, seis jabutis-piranga (Chelonoidis carbonária) e um papagaio-verdadeiro (Amazona aestiva), que viviam de forma ilegal em residências, foram recolhidos.

Os animais passaram por avaliação veterinária e, de acordo com exames feitos pelos técnicos da Adema, apenas um jabuti apresentou carência de vitaminas e piramidismo – uma patologia típica dos quelônios e que se caracteriza pelo aumento do tamanho do casco que reveste o corpo desses espécimes. Por conta disso, precisará passar por um cuidado mais detalhado.

Após recolhimento, todos os indivíduos foram encaminhados para o Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), onde passarão por um processo de reabilitação para, posteriormente, serem devolvidos à natureza.

Resgate

Ainda nesta terça-feira, a equipe técnica resgatou um gambá-de-orelha-branca (Didelphis albiventris) que havia se escondido em um estabelecimento comercial da capital sergipana. O animal não apresentou nenhum problema de saúde e dificuldade motora e, por conta disso, foi solto em uma área de reserva cadastrada pela Adema.

