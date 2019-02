Seplog e Sema mobilizam servidores do Centro Administrativo para o programa A3P

06/02/19 - 08:53:38

Nesta terça-feira, 5, servidores das secretarias do Planejamento e Meio Ambiente realizaram uma atividade destinada a conscientizar sobre os objetivos da Agenda Ambiental da Administração Pública, conhecida tecnicamente como “A3P”, cujo objetivo é o de implantar a responsabilidade socioambiental nas atividades administrativas e operacionais da administração pública. A atividade percorreu os ambientes das secretarias que compõem o Centro Administrativo da Prefeitura Municipal de Aracaju.

De acordo com a engenheira civil Yasmin Queiroz, que é uma das componentes da iniciativa na Seplog, o intuito é sensibilizar os servidores quanto às questões socioambientais inerentes ao ambiente de trabalho. “Entre outras coisas, buscamos chamar a atenção para a promoção da economia de recursos naturais e redução de gastos institucionais. É papel de cada servidor ser um agente multiplicador desses conceitos. A realidade nos impõe adoção dessas práticas”, argumenta.

De forma semelhante, a também representante da Seplog, Heloísa Thaís Souza, que é doutora em Desenvolvimento e Meio Ambiente, relata aspectos fundamentais inerentes aos objetivos do programa A3P. “Nós buscamos alertar para a necessidade de revisão dos padrões de produção e consumo, alam da adoção de novos referenciais de sustentabilidade na administração pública. Nossa sobrevivência nos impõe essa capacidade de adaptação e convivência com uma nova realidade”, salienta.

Engajamento

Entre os eixos temáticos propostos pelo programa A3P estão: Uso racional dos recursos naturais e bens públicos; gestão adequada dos resíduos gerados; melhoria da qualidade de vida no ambiente de trabalho; sensibilização e capacitação dos servidores; contratações de bens e serviços com sustentabilidade; implementação de critérios para construções sustentáveis.

Nesse sentido, no próximo dia 13, às 9h, ocorrerá uma palestra sobre o “A3P” no auditório do Centro Administrativo, que será seguida de atividades voltadas ao conceito “QVT” – Qualidade de Vida no Trabalho, que também integra a iniciativa.

Fonte e foto assessoria