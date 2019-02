Belivaldo está em Barretos para fazer convênio para tratamento de câncer

07/02/19 - 09:43:49

O governador Belivado Chagas está em Barretos onde pretende firmar convênio com o hospital do câncer para o tratamento da doença em Sergipe.

O governador chegou ao Hospital do Amor em Barretos (SP), na manhã desta quinta-feira (07) para conhecer as instalações do hospital que é especializado em tratamento oncológico e que é referência para todo Brasil.

Belivaldo foi recebido por Henrique Prata, neto de sergipanos, e que é o presidente da Fundação Pio XII, mantenedora do Hospital do Amor.

O objetivo da visita é conhecer a operação hospitalar, além de estabelecer parcerias com a Fundação Pio XII para o desenvolvimento de ações conjuntas em Sergipe que visam o tratamento de pacientes oncológicos.

Na comitiva do governador estão presentes, o Secretário de Estado da Saúde, Valberto Lima, a interventora do Hospital Cirurgia, Márcia Guimarães, Dr. Rilton Moraes, diretor-técnico do Hospital Cirurgia, os deputados estaduais Luciano Bispo, Zezinho Sobral e Adailton Martins, Dr. Mário Adriano dos Santos, professor do departamento de Medicina da UFS, o cirurgião oncológico Carlos Kleber, a responsável técnica da Oncologia do Huse, Meirejane Oliveira Feitoza, Livia Angelica que é coordenadora de oncologia da Secretaria de Estado da Saúde, Dr. Ronne Almeida, promotor estadual da área da saúde, José Carvalho de Menezes, assessor da Secretaria de Estado da Saúde.