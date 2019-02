CONSELHEIRA PROJETA ANÁLISE DE 504 PROJETOS NESTE ANO

​Em manifestação levada ao Pleno do Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE) nesta quinta-feira, 7, a conselheira Susana Azevedo apresentou ao colegiado um plano de trabalho que prevê a análise de 504 processos apenas este ano. Susana é a responsável por relatar os processos da 3ª Área de Controle e Inspeção, à qual compete fiscalizar 14 municípios sergipanos.

Conforme a conselheira, por meio da equipe técnica da 1ª Coordenaria de Controle e Inspeção (CCI), a ideia é que a análise dos processos referentes ao exercício financeiro de 2015 e anos anteriores seja realizada até o mês de abril de 2019; exercícios 2016 e 2017, até agosto, totalizando 436 processos. Já as 68 contas de 2018 (entregues até o próximo mês de maio), segundo o planejamento, deverão ser analisadas no segundo semestre.

“O objetivo é que nossa atuação seja concomitante à execução orçamentária e aos atos do governo, com a perspectiva de que sejamos um Tribunal atuante em tempo real”, enfatizou Susana Azevedo.

A conselheira citou ainda diversas outras ações que pretende executar no decorrer do ano, como a continuidade no trabalho das auditorias de despesas de pessoal e o levantamento de acúmulos ilegais de cargos por servidores, bem como a intensificação da atuação pedagógica junto aos setores de controle interno dos municípios.

Já nesse sentido, ela antecipou que no próximo dia 12 de março ocorrerá um encontro com o tema “Importância do controle interno no acompanhamento da execução orçamentária, patrimonial e financeira”, com apoio da Escola de Contas.

São fiscalizados atualmente pela 1ª CCI os municípios de Aquidabã, Barra dos Coqueiros, Campo do Brito, Carmópolis, Cristinápolis, General Maynard, Indiaroba, Maruim, Malhador, Santa Luzia do Itanhy, Santo Amaro das Brotas, Rosário do Catete, Umbaúba e Pacatuba.

Por DICOM/TCE