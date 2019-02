Espelho Da Vida- Cris surta sob efeito de alucinógenos e parte para cima de Alain e Margot!. A jovem cai em armação de Isabel e começa a delirar

07/02/19 - 16:16:46

Cris (Vitória Strada) é vítima de mais um plano maquiavélico de Isabel (Alinne Moraes) em Espelho da Vida. A mando da jornalista, Sheila (Dandara Albuquerque) adultera a sopa da jovem com alucinógenos, causando um efeito terrível e levando Cris à beira da loucura.

Os efeitos do estimulante começam quando Alain (João Vicente de Castro) entrega a Cris uma carta de Julia Castelo (Vitória Strada), em que a jovem dos anos 30 conta para Piedade (Julia Lemmertz) que teve um filho com Danilo (Rafael Cardoso) e que eles irão fugir.

Ao olhar novamente para Alain, Cris o vê com as roupas de Gustavo Bruno, como se estivesse de volta ao passado. Ela parte para cima dele com unhas e dentes, totalmente fora de si: