PRESO HOMEM ACUSADO DE COMETER HOMICÍDIO EM CARMÓPOLIS

07/02/19 - 05:02:28

Equipes de policiais civis da 1ª Divisão do Departamento de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP), com o apoio da delegacia de Carmópolis, realizaram nessa terça-feira, 5, na cidade de Carmópolis, a prisão de Lucas Oliveira Santos, vulgo “Lukita”.

Segundo as investigações, “Lukita”, em companhia de outro comparsa, foram responsáveis pela morte de Eduardo Santos, vítima de disparos de arma de fogo, no dia 3 de agosto de 2018, em via pública, no encontro das ruas Acre com Goiás, bairro Siqueira Campos, na cidade de Aracaju.

O outro envolvido, Williams Acácio da Conceição, vulgo “Negão”, embora já estivesse com mandado de prisão, foi morto por um suposto desafeto no último dia 11 de outubro de 2018, por disparos de arma de fogo, antes de ser capturado, afirmou o delegado Kássio Viana, que esteve à frente das investigações.

SSP