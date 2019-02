Mais de 7 mil estudantes já acessaram a plataforma de recadastramento online do Mais Aracaju Escolar

07/02/19 - 12:49:17

Em menos de uma semana da liberação do acesso da plataforma de recadastramento 100% online do cartão Mais Aracaju Escolar, mais de sete mil estudantes já acessaram o sistema para atualizar os dados deste semestre ou se cadastrar. O sistema começou a funcionar na última sexta-feira, 1º, e vem facilitando a vida do usuário, que agora realiza todo o procedimento através do computador ou aparelho celular em tempo real, evitando o seu deslocamento até os postos de atendimento.

Segundo o diretor da Aracajucard, José Carlos Amancio, o fluxo de recadastramento e cadastramento está acontecendo com tranquilidade e, desse total de mais de sete mil alunos, cerca de 3,8 mil já tiveram seus dados liberados pelas escolas, e a Aracajucard confirmou a documentação de mais de 2,5 mil estudantes. “O novo sistema é um sucesso e acelerou muito o processo de cadastramento e recadastramento. Acreditamos que até o final do mês de março as atualizações já estarão totalmente concluídas”, disse Amancio. Ele acrescentou ainda que de qualquer lugar o usuário pode utilizar o código QR disponível nos panfletos de divulgação do recadastramento online, distribuídos nas escolas, para entrar no site aracajuacard.com.br.

Procedimento

Para efetuar o recadastramento, o usuário acessa o Portal do Usuário (em aracajucard.com.br), preenche os dados cadastrais, anexa os documentos solicitados (RG, CPF e comprovante de residência) e aguarda o resultado da análise dos documentos em até cinco dias úteis. Esse procedimento também é direcionado aos estudantes que ainda não possuem o cartão Mais Aracaju Escolar. Porém, esses finalizaram o processo indo, após a análise dos documentos, à Central de Atendimento da Aracajucard (portando RG) para registro da foto e finger, e recebimento do cartão. A primeira via do cartão é gratuita e entregue em no máximo duas horas.

Os alunos devem ficar atentos às notificações do processo através do Portal do Usuário ou do email cadastrado. Caso haja dúvidas, basta ligar para o número 3045-2550 ou acessar o endereço eletrônico faleconosco@aracajucard.com.br.

Da assessoria