PACIENTE ONCOLÓGICO DEVE SER PRIORIZADO, DIZ IBRAIN MONTEIRO

07/02/19 - 14:17:18

O jovem parlamentar reconhece o momento de dificuldade financeira pelo qual atravessa o governo de Belivaldo Chagas (PSD), mas avalia que os pacientes com câncer devem ser priorizados sempre e que é preciso se chegar a um consenso sobre a polêmica em torno da “Carreta do Câncer”.

Ibrain Monteiro não quer entrar no mérito da discussão dos valores cobrados pelo empresário e pelas manifestações do governo. Ele entende que quem não pode ser prejudicado é o paciente oncológico. “Eu, como deputado estadual, apelo apenas que o povo pobre seja priorizado”.

O jovem deputado é defensor do diálogo e do consenso para o desfecho do impasse sobre a carreta. “Acho que o TCE e o MPE, assim como também a Assembleia Legislativa devem ajudar para que se chegue a um consenso. Muitas vidas podem ser salvas e ela vai ser muito útil para a população em geral. Com um bom diálogo, acho que logo ela estará servindo a quem mais precisa”.

Foto assessoria

Por Habacuque Villacorte – Rede Alese