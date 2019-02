Prefeito entrega coletes aos agentes e fiscais de trânsito da SMTT

07/02/19 - 13:38:20

Com a nova aquisição, a categoria terá mais uma proteção ao realizar seus trabalhos diariamente no trânsito

Na manhã desta quinta-feira, 07, o prefeito Padre Inaldo entregou, juntamente com o superintendente da SMTT de Nossa Senhora do Socorro, Toledo Neto, uma nova ferramenta de trabalho aos agentes e fiscais de trânsito: coletes à prova de bala. Com a aquisição, os profissionais terão mais segurança ao realizar suas funções nas ruas do município.

“Nós queremos que os agentes e fiscais da SMTT estejam cada vez mais preparados para trabalhar no trânsito e para isso eles precisam ter um suporte eficiente. O trabalho que eles realizam precisa de ferramentas de proteção, porque muitas vezes eles sofrem ameaças ou até mesmo agressões. Conseguimos, depois de muita luta, comprar os coletes e entregá-los hoje. Vamos continuar trabalhando para avançar cada vez mais e trazer mais benefícios aos nossos servidores”, destacou o prefeito Padre Inaldo.

Gratos pela aquisição, os agentes explicaram a importância do uso do colete no desempenho diário de suas funções. “Foi muito importante essa conquista, porque lidamos o tempo todo com diversas pessoas, com infrações e multas. Os coletes nos resguardam e nos trazem mais proteção para lidar com os problemas de trânsito”, agradeceu Nilton Santos, 44 anos, há 12 agente da SMTT.

Além dessa conquista, muitas outras foram realizadas pela gestão para os profissionais da SMTT. “O trabalho realizado pelos agentes e fiscais de trânsito é uma das, senão a principal função da SMTT e, por isso, juntamente com o prefeito, corremos atrás de alcançar melhorias para a categoria. Além dos coletes, a gestão também investiu em novos veículos, um alojamento completo e o reajuste salarial da classe. Só temos a agradecer ao prefeito e correr atrás de mais melhorias”, ressaltou o superintendente da SMTT, Toledo Neto.

Por: Isadora Pinho

Foto: Antonio Carlos e Edilson Menezes