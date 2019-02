Prefeitura de Itabaiana promove audiência sobre macrodrenagem no município

07/02/19 - 06:53:07

A Prefeitura Municipal de Itabaiana, por meio da Secretaria do Meio Ambiente promoveu uma audiência pública, com a participação do Ministério Público e a DESO, sobre obra de macrodrenagem e esgotamento sanitário no município.

Essa obra trará para a população itabaianense, durante o processo, uma mudança radical na estrutura da cidade, mudando a rotina dos moradores. Os benefícios dessa obra serão inúmeros, desde a drenagem da água após as chuvas, ou seja não teremos mais alagamentos, a despoluição do açude da marcela. Esse programa “Águas de Sergipe”, será financiado pelo Banco Mundial e realizado pela Deso, iniciando agora em 2019 com duração de 1 ano.

Na ocasião dessa audiência pública, um questionamento feito pelos participantes a Promotora de Justiça Claudia Calmon foi sobre a reabertura do matadouro. A promotora falou dos investimentos que o município está fazendo para a reabertura do matadouro, e o esforço da prefeita Carminha Mendonça em cumprir todas as determinações feitas pelo MP. Todas as etapas estão sendo rigorosamente cumpridas, para a reabertura definitiva, e afastando qualquer possibilidade uma parada das atividades nesse local.

A promotora falou da sua visita nas escolas do município, ainda na gestão do prefeito Valmir de Francisquinho antes do seu afastamento, quando o mesmo ainda respondia pela administração direta do município. Nessa visita, a promotora verificou escolas com teto caindo, sem forro, sem carteiras, banheiros depredados, em alguns escolas a merenda escolar não era adequada. Além das escolas, a visita nos postos de saúde, verificou a falta de insumos, medicamentos e outras necessidades. Com isso, o estado entendeu que prioridade para a população é educação, saúde, saneamento básico, coleta de lixo. Prioridades que a prefeita Carminha Mendonça vem cumprindo desde que assumiu a administração municipal.

