Prefeituras de Aracaju e São Cristóvão discutem fortalecimento do turismo

07/02/19 - 07:19:05

Por sua condição de capital do estado, atrativos naturais, aeroporto e organizada rede de receptivo com hotéis, bares e restaurantes, Aracaju é o berço natural de recepção de turistas que vêm de outros estados. Já São Cristóvão, a quarta cidade mais antiga do país, tem o patrimônio histórico, cultural e religioso como cartão de visita para atrair turistas. Assim, com o objetivo de expandir o portfólio de roteiros turísticos entre os dois municípios, a partir da Orla Pôr do Sol Cleomar Brandi, na manhã desta quarta-feira, 6, a Prefeitura de Aracaju, através do secretário municipal da Indústria, Comércio e Turismo, Ricardo Mascarello, visitou o prefeito da histórica cidade de São Cristóvão, Marcos Santana, a fim de aprimorar canais de integração entre as equipes no estudo de roteiros e ações que integrem as duas cidades na atividade do turismo.

Além dos laços históricos e culturais entre os dois municípios, a Orla Pôr do Sol Cleomar Brandi, localizada no Mosqueiro, zona Sul da capital, une os dois destinos através do rio Vaza-Barris e é o mais importante emissor de turistas que desfrutam de destinos ao longo desse estuário fluvial. “Os turistas que saem da Orla Pôr do Sol pelo Vaza-Barris têm importantes escalas em paraísos naturais como a Croa do Goré, Ilha dos Namorados, Viral, Mem de Sá e outros pontos ainda não explorados, que a partir desse diálogo inicial com o prefeito Marcos Santana, pretendemos estudar e futuramente inserir como novos atrativos nesse roteiro náutico”, considerou Ricardo.

Qualificação do destino

Enaltecendo o trabalho de qualificação do destino que Aracaju vem fazendo, Ricardo citou capacitações que a Semict, em parceria com o Sebrae/Se, ofereceu aos barqueiros da Associação Sergipana dos Proprietários de Embarcações e Turismo (Aspetur), visando a qualificação dos serviços de atendimento ao turista. “Isso tem impacto significativo para os dois destinos (Aracaju e São Cristóvão) porque turista satisfeito é turista que retorna, é turista que faz propaganda positiva, e isso projeta os nossos destinos quando eles chegam em seus locais de origem”, considerou o secretário.

Outro ponto destacado por Ricardo foi a organização da venda de bilhetes para passeios em catamarãs e embarcações que saem da Orla Pôr do Sol. “Em parceria com a Emsurb, através do presidente Luiz Roberto, e a participação de barqueiros e empresários de embarcações, foi possível construir uma minuta de decreto para avaliação do prefeito, que vai transformar os barqueiros e empresários em permissionários de serviços, sendo regulados e fiscalizados pela Emsurb. Isso vai organizar a venda de bilhetes no local, qualificando os serviços para satisfação dos turistas e tranquilidade dos barqueiros”, enfatizou.

Marcos Santana enalteceu a iniciativa da Prefeitura de Aracaju nessa união de esforços para o fortalecimento do turismo e considerou a reunião positiva para expandir o roteiro turístico entre os dois municípios, “já que Aracaju e São Cristóvão são cidades irmãs” e o turismo produzido na “Cidade Mãe” (São Cristóvão) dialoga com Aracaju. “O que nós queremos é unir forças, ampliar as possibilidades turísticas, porque ganha Aracaju, ganha São Cristóvão e ganha Sergipe nesse trabalho conjunto entre nossas equipes para criar novos roteiros e condições necessárias para atrair mais turistas e que eles permaneçam o maior número de dias em nosso estado, proporcionando a geração de renda em nossos municípios”,

Ricardo Mascarello finalizou informando que reforma da Orla Pôr do Sol está em fase de conclusão (passarela de madeira, guarda corpo e calçadão recuperados; banheiros, chuveirões, paisagismo e iluminação novos) com uma nova estrutura de recepção e embarque de turistas. “Está previsto no conjunto de intervenções um novo píer com atracadouro flutuante, com capacidade para 30 embarcações, reforçando o fluxo de passeios no Vaza-Barris e, consequentemente, mais turistas saindo da Orla Pôr do Sol em direção a São Cristóvão, o que favorece a criação de novos roteiros para oferecer aos turistas”.

Uma nova reunião ficou agendada para o dia 13 de fevereiro, na sede da Semict, quando os gestores e técnicos aprofundarão análises acerca dos trabalhos a serem desenvolvidos para expansão de roteiros turísticos e ações integradas voltadas para o turismo.

Participaram também do encontro o diretor-presidente da Fundação João Bebe Água, órgão responsável pela cultura e turismo de São Cristóvão, Gaspeu Fontes, e o diretor de Promoção ao Turismo da prefeitura do município, Alan Barreto Silva.

Foto Heitor Xavier