Procuradores se reúnem na SMTT para reunião sobre o consórcio do transporte público

07/02/19 - 08:17:57

A Prefeitura Municipal de Aracaju (PMA) e representantes das administrações municipais da Barra dos Coqueiros, Nossa Senhora do Socorro e São Cristóvão, que formam a Grande Aracaju, continuam somando forças para implantar o Consórcio Metropolitano do transporte público. Na manhã dessa quarta-feira, 6, foi realizada na sede da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) da capital a terceira reunião do ano sobre o tema.

O encontro foi entre procuradores jurídicos das quatro cidades que integram o consórcio. “Na reunião passada começamos a discutir o protocolo de intenções, e agora, concluímos a primeira revisão deste protocolo, que é essencial para a formação do consórcio. A cada reunião avançamos mais nas discussões”, afirma Débora Pinchemel, procuradora Jurídica de Nossa Senhora do Socorro.

Participaram ainda da reunião os procuradores jurídicos Rita de Cássia Souza, da SMTT de Aracaju, Diego Araújo Silva, da SMTT de São Cristóvão, Saul Silveira, da SMTT da Barra dos Coqueiros, e Vivianne Sobral, da SMTT de Nossa Senhora do Socorro.

Sobre o consórcio

O consórcio levará à criação de uma entidade pública, que definirá o formato do sistema de transporte coletivo da Região Metropolitana de Aracaju e as obrigações de cada município na gestão do serviço. Embora complexo, o processo de criação do consórcio e, posteriormente, do edital de licitação, será um grande avanço para as cidades da região metropolitana.

