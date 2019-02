Projeto Bacuri Elétrico e Samba do Arnesto animam a folia pré-carnavalesca no Shopping Jardins

07/02/19 - 06:22:26

Bailinho à fantasia com a presença dos personagens do Hotel Transilvânia 3, ‘Boa Folia’ e ‘Fanfarra dos Tac Tacs’ são as atrações para crianças e adultos curtirem no centro de compras em Aracaju (SE)

A pouco menos de um mês para o carnaval, o Shopping Jardins entra no clima da maior festa popular do Brasil e promove animados bailes para toda a família aproveitar com muita alegria, fantasia e diversão em Aracaju (SE). A programação do Jardins Folia 2019 é gratuita e tem início no dia 17 de fevereiro, com a realização do ‘Mini Folia – Bailinho dos Monstrinhos’, uma festa para a garotada curtir de montão ao lado dos pais, tios, primos, amigos e dos personagens mais monstruosos e divertidos do cinema.

Já no dia 22 de fevereiro, acontece o ‘Boa Folia’, um animado baile à moda antiga para toda a família viver momentos inesquecíveis na Praça de Eventos 2, ao som da banda Samba do Arnesto. E nos dias 1º, 2 e 3 de março, quinta, sexta e sábado de carnaval, uma turminha pra lá de divertida desembarca no Shopping Jardins para fazer a alegria da criançada. Os Tac Tacs, personagens do Youtube criados pela Blitz Intervenções, ganham vida e prometem fazer uma animada fanfarra com a garotada em Aracaju. Aguarde!

‘Mini Folia – Bailinho dos Monstrinhos’

Conde Drácula, Mavis e Johnny deixam a Transilvânia e aterrissam na capital sergipana no dia 17 de fevereiro para curtir com a criançada um divertido baile à fantasia no Shopping Jardins. A folia terá início às 16 horas e acontecerá ao ar livre, na área do estacionamento próximo ao restaurante Austrália.

Os encontros com os personagens do filme Hotel Transilvânia 3 acontecerão das 16h às 19h30, em sessões de 30 minutos com intervalos de meia hora. Além da presença de Drácula, Mavis e Johnny, o ‘Mini Folia – Bailinho dos Monstrinhos’ contará com a boa música dos artistas Alex Santana, Diane Veloso e Leo Airplane, que apresentarão o projeto Bacuri Elétrico. Em meio à folia, os baixinhos também curtirão o Espaço Kids com oficinas e pintura facial gratuitas e brinquedão inflável e poderão participar do animado concurso de fantasia infantil. As inscrições para o concurso devem ser realizadas na loja da Oficina do Slime Monstruoso, a partir do dia 8 de fevereiro.

A entrada ao ‘Mini Folia’ será gratuita, mas restrita aos portadores da pulseira de acesso. A distribuição das pulseiras ao público será realizada a partir da próxima sexta-feira (8) até o dia 17 de fevereiro ou enquanto durar o estoque de pulseiras. Para obtê-las, é só baixar o cupom do ‘Jardins Folia – Mini Folia’ disponível no aplicativo do Shopping Jardins, apresentá-lo na loja da Oficina de Slime Monstruoso e doar 01 (um) quilo de alimento (não perecível, exceto sal e açúcar).

Será concedido até um par de pulseiras por CPF cadastrado. Crianças com até três anos de idade não precisam de ingresso, mas deverão estar acompanhadas por um adulto responsável portador da pulseira de acesso. A loja da Oficina de Slime Monstruoso está localizada próximo à Centauro e funciona diariamente das 12h às 20h. Todo alimento arrecadado será destinado ao SAME – Lar de Idosos Nossa Senhora da Conceição e ao Externato São Francisco de Assis.

Mini Folia – Bailinho dos Monstrinhos

O quê? Bailinho à fantasia, ao ar livre, com animação do projeto Bacuri Elétrico, oficinas e pinturinha facial gratuitas, brinquedão inflável e a presença dos personagens Drácula, Mavis e Johnny do filme Hotel Transilvânia 3.

Quando? 17 de fevereiro (domingo), a partir das 16 horas.

Onde? Área do estacionamento próximo ao restaurante Austrália do Shopping Jardins – Avenida Ministro Geraldo Barreto Sobral, 215, bairro Jardins, Aracaju | SE.

Quanto? Entrada gratuita. As pulseiras de acesso serão distribuídas a partir da sexta-feira, 8 de fevereiro, na loja da Oficina de Slime Monstruoso (das 12h às 20h) até o dia 17 de fevereiro ou enquanto durar o estoque de pulseiras. Baixe o cupom do ‘Jardins Folia – Mini Folia’ disponível no aplicativo do Shopping Jardins, apresente-o na loja da Oficina de Slime Monstruoso, doe 01 (um) quilo de alimento (não perecível, exceto sal e açúcar) e ganhe 1 par de pulseiras.

Classificação etária? Livre

