SECRETÁRIO DIZ A MARIA GOVERNO GARANTIRÁ ASSISTÊNCIA ÀS MULHERES COM CÂNCER

07/02/19 - 15:59:22

Secretário garante a Maria Mendonça que governador apontará solução para o atendimento às mulheres com câncer

A deputada estadual Maria Mendonça (PSDB) foi recebida nesta quinta-feira (7), em audiência, pelo secretário-chefe da Casa Civil José Carlos Felizola Filho, para tratar de pautas de interesse da sociedade, especialmente, a carreta do câncer que ganhou espaço na mídia em virtude da polêmica sobre o não pagamento ao proprietário da empresa, que construiu o veículo todo adaptado para atender às pacientes oncológicas.

“O secretário Felizola foi muito receptivo e nos garantiu que o governador Belivaldo Chagas já está empenhado na busca de uma saída para resolver o problema e garantir o devido atendimento a essas pacientes que sofrem muito em todo o processo da doença”, afirmou Maria, destacando a sua confiança na sensibilidade do governador para contornar a situação.

“O quadro é preocupante, mas temos certeza de que o governador encontrará uma alternativa viável de modo a garantir que essas pacientes não sejam penalizadas, ainda mais. Sabemos o quanto elas sofrem até conseguir o devido atendimento”, disse, ao parabenizar as integrantes do grupo Mulheres do Peito pelo trabalho voluntário que realizam em todo o Estado.

Assessoria Parlamentar deputada Maria Mendonça