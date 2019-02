UNINASSAU Aracaju entrega livros ao Lar Cristo Redentor

07/02/19 - 15:53:15

A entidade completou 62 anos e assiste crianças e adolescentes em situação vulnerável

Por: Suzy Guimarães

Na tarde da segunda-feira (04), a alegria invadiu o Lar Cristo Redentor. A Faculdade UNINASSAU Aracaju doou livros e alimentos para a casa que oferece educação, lazer e alimentação aos assistidos. A entrega foi realizada na brinquedoteca da ONG, onde participaram também colaboradores da Instituição, professores e orientadores que atuam no Lar.

“Para nós, é muito importante promover essas doações, já que os alimentos e livros são arrecadados durante nossos eventos. Para a UNINASSAU, promover ação social é prioridade. Ajudar a quem precisa é uma questão de responsabilidade social”, disse o diretor da faculdade, Yuri Neiman. Os alimentos e livros foram entregues por uma equipe de representantes da UNINASSAU.

Proteção social – O “Lar Cristo Redentor” é uma entidade sem fins lucrativos, fundada pelo Espirita Kardecista, Otacílio Oliveira. No início, só abrigava meninas, tendo mais tarde passado a ser mista. “Em 2013 no Lar deixou de ser abrigo para ser uma entidade de proteção social básica. Muitas das crianças vivem em condições de vulnerabilidade, e nós trabalhamos com elas para prevenir que sejam abusadas ou violentadas na rua ou em locais inadequados”, destaca a representante da entidade, Monalisa Menezes.