BANCO DE LEITE HUMANO ESTÁ PRECISANDO DE NOVAS DOADORAS

08/02/19 - 16:39:41

O leite materno é o melhor e único alimento que possui tudo o que um bebê necessita para se desenvolver com saúde. Nem todas as mães podem amamentar, sendo assim o Banco de Leite Marly Sarney (BLH), órgão público vinculado a Maternidade Nossa Senhora de Lourdes (MNSL), através da Secretaria de Estado da Saúde (SES), precisa de novas doadoras para o Estado de Sergipe.

O BLH possui atualmente 20 doadoras e para manter o estoque é necessário alcançar a meta de 100. Assim informou a enfermeira e gerente do BLH, Magda Dória. De acordo com ela, o Banco de Leite Marly Sarney é responsável pela captação do alimento no município de Aracaju, direcionando esse mesmo leite para as unidades de UTI Neonatal. “Hoje, a exemplo das outras maternidades, contamos com um índice baixo de doações. Estamos com 20 doadoras domiciliadas, o que dá um suporte para os prematuros da MNSL, mas a demanda é reprimida”, disse a gerente do BLH.

Magda explicou que o estoque do alimento, fundamental para o bom desenvolvimento das crianças, está baixo. Nesse sentido, O BLH pede para que sejam feitas doações e informa que as mães que se tornam doadoras são inseridas em um programa de atendimento médico para seus filhos até completarem oito meses.

Doar

Para se tornar doadora basta entrar em contato com o banco de leite mais próximo e realizar um cadastro mediante apresentação dos últimos exames de sangue. A equipe irá orientar sobre a forma correta de coletar o leite. O leite humano a ser doado pode permanecer congelado por 15 dias. Antes deste período a nutricionista deve entrar em contato para providenciar a coleta em seu domicílio. “Toda e qualquer mulher saudável que esteja amamentando e produza mais leite do que o necessário para seu bebê, pode se tornar uma doadora”, informou Magda Dória.

Ela ressaltou que o leite materno oferece inúmeros benefícios à criança, evitando doenças constantes, inibindo alergias futuras, além de levar benefícios para a mãe no pós-parto, já que o útero volta ao normal com mais facilidade e ajuda a mãe que amamenta, podendo reduzir o risco de câncer de mama”, explicou a enfermeira.

A gerente do BLH enfatiza que é preciso captar novas doadoras e o intuito é adquirir, também, leite e frascos para armazenar o alimento para que a parturiente possa alimentar seu recém-nascido. Os mais indicados são os frascos de vidro de café solúvel com tampas de plástico de boa aderência, que deixem o vidro bem lacrado. Ela atenta que Marly Sarney possui um carro que promove a coleta a domicílio na capital e grande Aracaju, o que facilita o trabalho.

Quem doa

“A doadora nem precisam sair de casa, vamos até ela e recebemos a doação. Uma doadora chega a oferecer seis frascos de leite por semana, cada um com 300 ml”, explica Magna, que observou que tem um programa de atendimento médico para os filhos das doadoras, ofertado pela maternidade, e para as mães que desejarem ser doadoras exclusivas, assegura oito meses de acompanhamento médico para o filho.

Estudos comprovam que o bebê que mama no peito tem um melhor desenvolvimento, além da diminuição de doenças porque ele é protegido, já que recebe os anticorpos, passados da mãe para ele. De acordo com o Relatório Gerencial do Banco de Leite Humano Marly Sarney, em 2017 teve um total de 550 doadoras, beneficiando 1.458 bebês, em 2018, foram beneficiados 1.738 bebês, com 797 doadoras.

Qualquer mulher saudável que esteja amamentando e produza mais leite do que o necessário para o seu bebê, pode se tornar uma doadora. Para isso, basta entrar em contato com o Banco de Leite Marly Sarney e manifestar seu desejo de doar, através do telefone (79) 3218-9424. “A mãe que deseja ser uma doadora não pode estar utilizando nenhum medicamento que contra-indique a amamentação, não pode ter nenhuma doença e não pode usar drogas nem álcool”, advertiu a gerente do banco de leite.

Onde ir

Maternidade Nossa Senhora de Lourdes: Banco de Leite Humano Marly Sarney, Rua Recife, s/n José Conrado de Araújo Aracaju – CEP: 49085-310

Banco de Leite Humano Irmã Rafaela Pepel: Rua Jackson de Figueiredo, 401, Centro Itabaiana – CEP: 49500-00 – Tel.: 79-3431-2290 – Fax: 79-3431-2290 oudiretoria@msjose.com.br

Maternidade Zacarias Júnior: Banco de Leite Humano Zóed Bittencourt – Rua Hipólito Santos, s/n, Centro Lagarto – CEP: 49400-000 – Tel.: 79-3631-2723 – Fax: 79-3631-9319 ou bancodeleite@maternidadelagarto.com

Coleta – Posto de Coleta do Hospital Santa Isabel “Dr. Fernando Guedes” Avenida Simeão Sobral s/n, 00, Bairro Santo Antônio – Aracaju – CEP: 49060-640 – Tel.: 79-32124900 – Fax: 79-32362053

POSTO DE COLETA

Posto de Coleta do Hospital Santa Isabel “Dr. Fernando Guedes” Avenida Simeão Sobral s/n, 00 , Bairro Santo Antônio

Aracaju – CEP: 49060-640

Tel.: 79-32124900 – Fax: 79-32362053

Fonte e foto assessoria