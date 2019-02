Cabo Amintas lamenta tragédia no CT do Flamengo, entre as vítimas, um sergipano

08/02/19 - 14:12:58

A tragédia acontecida na manhã desta sexta-feira, 8, no Centro de Treinamento do Clube de Regatas Flamengo, no Rio de Janeiro, chocou o vereador Cabo Amintas (PTB). Torcedor do clube, o parlamentar externou sua tristeza e consternação com a tragédia que deixou 10 mortos, entre eles o jovem sergipano Athila Paixão, de 15 anos, além de 3 feridos.

Em nota oficial, Amintas destacou os sonhos que se vão diante das mortes no CT do clube carioca. O vereador ainda ressaltou as tragédias em sequência ocorridas no país e prestou condolências às famílias afetadas.

Confira na íntegra:

“Nota de pesar

Mal saímos de uma tragédia e já nos deparamos com outra. Este incêndio no CT do Flamengo, no Rio de Janeiro, choca a todos e aqui não se trata de quem torce por quem. A torcida agora é uma só, pela recuperação dos feridos e pelo conforto dos familiares e amigos que perderam os seus entes queridos, em especial à família do atleta sergipano Áthila Paixão, de 15 anos, que desde abril do ano passado integrava o elenco e foi confirmado entre os mortos.

Junto com as chamas dessa tragédia se vão muitos sonhos, uma esperança que se transformou em cinzas.

Quero aqui de público, com imenso pesar, lamentar o ocorrido e me solidarizar às pessoas que agora choram por tamanho sofrimento.

Que Deus console a todos!

Vereador Cabo Amintas.”