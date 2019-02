CARCINICULTORES DE BREJO GRANDE RECEBERÃO APOIO

08/02/19 - 05:51:18

Com a produção do camarão ameaçada pela falta de regulamentação ambiental e pela ausência de tecnologias apropriadas para o cultivo, pequenos carcinicultores do município de Brejo Grande pediram apoio, na última quarta-feira, 06, a órgãos do governo do Estado e a universidades. Em encontro realizado no pólo da Universidade Federal de Sergipe (UFS) no município, eles solicitaram apoio técnico para viabilizar a produção sustentável de camarão na região, preservando, assim, a sua fonte de renda.

O representante da Secretaria de Estado da Agricultura, do Desenvolvimento Agrário e da Pesca (Seagri) no encontro, Hugo Carlos, disse que os pequenos carcinicultores são ex-rizicultores que mudaram de atividade produtiva depois do cultivo do arroz ter sido ameaçado pela salinização das águas na foz do Rio São Francisco.

“As universidades presentes demonstraram interesse em apoiar os produtores do ponto de vista tecnológico, de manejo na produção e educação ambiental. Também nós, da Seagri, autorizados pelo secretário da Agricultura, André Bomfim, apresentamos possibilidades de ajudar com orientações para o licenciamento ambiental, para a comercialização e fortalecimento do associativismo dos pescadores, além de levar esta demanda para a Câmara Técnica de Pescado no Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural”, explicou Hugo Carlos.

Hugo informou, ainda, que a Seagri vai fazer uma articulação com a Administração Estadual do Meio Ambiente (Adema) e a Fundação de Apoio à Pesquisa e Inovação Tecnológica do Estado de Sergipe (Fapitec), para apontar alguns encaminhamentos. O encontro contou, também, com a participação de representantes da Universidade Tiradentes, Superintendência do Patrimônio da União em Sergipe (SPU/SE) e da Universidade Federal de Sergipe (UFS).

Foto assessoria

Por Ednilson Barbosa